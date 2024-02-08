Американский сенатор расспрашивает гендиректора TikTok о его связях с Китаем

Этот диалог между сенатором-республиканцем Томом Коттоном и гендиректором TikTok Шу Цзы Чу стал вирусным в соцсетях. На слушаниях в сенате Коттон расспрашивал Чу о его гражданстве и связях с Китаем. Гендиректор соцсети вынужден был снова и снова подчеркивать, что он из Сингапура. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Власти на Западе обеспокоены тем, что китайские спецслужбы могут использовать эту соцсеть для сбора конфиденциальной информации от пользователей. #trtнарусском #допрос #сша #тикток #китай #приватность #запад #сингапур #trtrussian