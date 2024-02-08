Двухпартийные усилия по укреплению безопасности границы США и оказанию помощи Украине и Израилю потерпели крах в Сенате США в среду.

Несмотря на месяцы переговоров, пакет мер национальной безопасности на 118 млрд долларов не смог преодолеть партийные разногласия, не набрав в минувшую среду необходимых 60 голосов для принятия.

Многие выступили против комплексного пакета, который помимо ужесточения контроля на американо-мексиканской границе предусматривал военную помощь Украине и Израилю. Это последовало за призывом Трампа отвергать любые компромиссы с демократами.

Лишь четыре республиканца присоединились к партийным оппонентам в поддержку законопроекта. Сенатор Джеймс Ланкфорд, один из переговорщиков, отметил этот внутренний конфликт, заявив, что «некоторые очень ясно дали понять, что у них есть политические разногласия с законопроектом. Они говорят, что сейчас не время решать проблему, пусть ее решат президентские выборы».

Независимый сенатор Кирстен Синема, один из авторов законопроекта была удивлена поворотом событий. «Три недели назад все хотели решить кризис на границе. Вчера этого не захотел никто», — сокрушалась она.

Тем не менее, сенаторы могут одобрить пакет на 96 млрд долларов — без положений об иммиграции, сосредоточенный исключительно на внешней помощи. Этот шаг получил предварительную двухпартийную поддержку, помощник сенатора Роджера Уикера прогнозирует более 60 голосов.

Голосование по урезанному пакету мер было отложено до четверга, пока республиканцы обсуждают за закрытыми дверями поправки.

Однако даже если Сенат одобрит пакет, его судьба в Палате представителей, контролируемой республиканцами, которые колеблются по поводу дальнейшей поддержки Украины, остается туманной.