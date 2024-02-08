ПОЛИТИКА
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В Азербайджане празднуют победу Ильхама Алиева на выборах
Жители столицы Баку вышли на улицы после объявления предварительных результатов голосования. Согласно последним данным, Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов. Напомним, 7 февраля в Азербайджане прошли досрочные выборы президента республики. На пост главы государства претендовали семь кандидатов. #trtнарусском #азербайджан #выборы #президент #победа #алиев #ильхамалиев #празднование #баку #trtrussian
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8 февраля 2024 г.
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