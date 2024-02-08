В ночь на 8 февраля американские дроны атаковали восточные кварталы Багдада. Целью удара стало руководство иракской военизированной группировки «Катаиб Хезболла».

В результате атаки погибли три военачальника движения, включая Виссама Мохаммеда Абу Бакра аль-Саади. Он руководил операциями «Катаиб Хезболлы» в Сирии и считался ответственным за удар по военной базе Т-22 в Иордании 28 января, хотя первоначально ответственность за атаку на американский военный объект взяла на себя другая шиитская группировка «Исламское сопротивление Ирака».

Телеканал Fox News уточняет, что США нанесли удар по району Маштал иракской столицы. По данным канала, удар был высокоточной атакой по индивидуальной цели.

В Центральном командовании США позже уточнили, что каких-либо сообщений о сопутствующих жертвах нет.

После атаки 28 января на американский объект в Иордании, в результате которой были убиты трое военнослужащих США и более 30 получили ранения, президент Джо Байден пообещал отомстить. Члены Конгресса призывали главу Белого дома нанести ответный удар по Тегерану, так как и «Катаиб Хезболла», и «Исламское сопротивление Ирака» напрямую подчиняются Ирану. В Тегеране тогда заявили, что не отдают приказы региональным ополчениям и не хотят втягиваться в прямой конфликт с Вашингтоном.

В ответ на атаки по базе в Иордании Байден приказал начать воздушные атаки по объектам проиранских прокси в Ираке, Сирии, а также в Йемене.

Реагируя на ночной удар США по Багдаду и смерть ас-Саади, иракское движение «Ан-Нуджаба» пообещало целенаправленное возмездие. Группировка пообещала, что эти преступления не останутся безнаказанными.

Палестинский ХАМАС также осудил нарушение суверенитета и безопасности Ирака.

С момента начала израильского вторжения в сектор Газа военные США и их союзников подвергались нападениям на Ближнем Востоке более 165 раз.