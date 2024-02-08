Турецкие войска, участвующие в миротворческой миссии НАТО совместно с «Силами для Косова» (СДК), продолжают патрулировать приграничный район между Косово и Сербией для обеспечения безопасности.

В опубликованном накануне сообщении миссии подчеркивается, что СДК продолжает полностью выполнять свой мандат по обеспечению безопасности и свободы передвижения для всех общин в Косово. СДК увеличил свое присутствие и патрулирование в регионе после недавней напряженности между правительством в Приштине и местными сербами.

«Силы для Косова» были развернуты в Косово 12 июня 1999 года по решению Совета Безопасности ООН для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. В состав миссии входит более 4500 военнослужащих из 27 стран, включая 21 страну-члена НАТО и шесть стран-партнеров, не являющихся членами НАТО.

Турция имеет второй по величине контингент в СДК, насчитывающий не менее 780 солдат. 9 октября 2023 года Турция впервые возглавила силы НАТО в Косово.

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году и было признано многими странами, включая Турцию. При этом официально Белград так и не признал Косово, по-прежнему рассматривая его частью Сербии.