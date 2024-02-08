ПОЛИТИКА
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В Белгородской области ракета повредила жилые дома
Минобороны РФ сообщает, что в небе над Белгородской областью сбиты семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Вампир, выпущенных с территории Украины. Жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах. Один из снарядов попал в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий. Осколки повредили жилые дома и автомобили. Украина взрывы в Белгородской области не прокомментировала. #trtнарусском #белгород #россия #украина #ракета #снаряд #война #обстрел #trtrussian
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8 февраля 2024 г.
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