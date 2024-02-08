В Белгородской области ракета повредила жилые дома

Минобороны РФ сообщает, что в небе над Белгородской областью сбиты семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Вампир, выпущенных с территории Украины. Жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах. Один из снарядов попал в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий. Осколки повредили жилые дома и автомобили. Украина взрывы в Белгородской области не прокомментировала. #trtнарусском #белгород #россия #украина #ракета #снаряд #война #обстрел #trtrussian