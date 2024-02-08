ТУРЦИЯ
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В Турции не ожидают проблем с F-16
Министерство обороны Турции выражает оптимизм относительно одобрения продажи истребителей F-16 Анкаре
В Турции не ожидают проблем с F-16
Фото: TRT / Others
8 февраля 2024 г.

Турецкое правительство ожидает, что Конгресс США утвердит продажу истребителей F-16 Анкаре. Об этом на еженедельном брифинге сообщили в Минобороны Турции.

«Мы не предвидим никаких препятствий в деле поставок F-16 из США», — цитирует TRT Haber представителя Министерства. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает решения от Конгресса США по истребителям к 10 февраля.

Он упомянул, что Анкара и Вашингтон достигли предварительной договоренности о продаже F-16, условием которой было одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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