Турецкое правительство ожидает, что Конгресс США утвердит продажу истребителей F-16 Анкаре. Об этом на еженедельном брифинге сообщили в Минобороны Турции.

«Мы не предвидим никаких препятствий в деле поставок F-16 из США», — цитирует TRT Haber представителя Министерства. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает решения от Конгресса США по истребителям к 10 февраля.

Он упомянул, что Анкара и Вашингтон достигли предварительной договоренности о продаже F-16, условием которой было одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО.