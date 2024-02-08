Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Бориса Надеждина в качестве претендента на президенсткий пост на выборах, которые должны пройти в марте. Комиссия признала недействительными 9 147 подписей, что составляет более допустимых 5%. Всего Надеждиным было представлено 104 734 подписей.

«Согласно всем опросам, я на втором месте после Путина. Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за меня», — заявил сам Борис Надеждин во время заседания Центризбиркома, потребовав отсрочить рассмотрение вопроса о его допуске к выборам. ЦИК отказал Надеждину в этой просьбе.

Помимо действующего президента РФ Владимира Путина, ЦИК уже допустил к президентской гонке выдвиженцев от парламентских партий, или так называемой «системной оппозиции». К участию в выборах одобрены коммунист Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Владислав Даванков из недавно созданной партии «Новые люди», которую оппозиционная пресса называет проектом администрации президента РФ.

Борис Надеждин — единственный из политиков, заявлявший об антивоенной позиции и обещавший в случае прихода к власти немедленно завершить военные действия против Украины. Также Надеждин в предвыборной риторике критиковал развитие тоталитарных тенденций во внутренней политике РФ. Многие оппозиционные российские политики и публичные лица призывали ставить подписи в его поддержку. Но были и скептики, отмечавшие, что сам Надеждин — системный игрок и лишь помогает легитимизировать заведомо нечестные выборы. Известно также о его давней дружбе с Сергеем Кириенко, высокопоставленным чиновником администрации президента РФ.