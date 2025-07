Кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-постпред США в ООН Никки Хейли проиграла на праймериз в Неваде. Больше всего голосов делегатов получил вариант «Ни один из этих кандидатов» (None of these candidates).

Примечательно, что на праймериз в Неваде Хейли была единственным более-менее кандидатом-тяжеловесом — Дональд Трамп в этом голосовании не участвовал.

В штабе Хейли поражение признать отказались и назвали результат «сфальсифицированным при вмешательстве Трампа».

По данным компании Ad Impact, Никки Хейли не потратила ни цента на предвыборную рекламу в штате Невада. Вместо этого она сосредоточила свое внимание на родном штате Южная Каролина, где избиратели должны проголосовать в конце месяца.

Руководитель предвыборного штаба Хейли также заявил, что «мы не потратили ни цента, ни унции энергии на Неваду».

Тем не менее, результат первичных выборов стал ударом по репутации Хейли среди избирателей Республиканской партии, пишет ABC News. Экс-дипломат США была единственным основным кандидатом, ее союзники ожидали, что она победит с большей явкой.

Вариант «ни один из этих кандидатов» считается уникальной особенностью выборов в Неваде — эта опция восходит к 1975 году и закреплена в законе штата, регулирующем выборы.

Трамп отреагировал на поражение Хейли в Неваде в своей социальной сети, заявив, что это была «плохая ночь» для его соперницы.

Ранее Дональд Трамп победил на решающем праймериз в Нью-Гемпшире. Он считается основным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.