Президент РФ Владимир Путин может быть причастен к военным преступлениям российской армии во время «разрушительного» нападения на Мариуполь, говорится в новом отчете Human Rights Watch (HRW).

Правозащитники призвали международные судебные инстанции провести расследование военных преступлений российских военных в украинском городе, который перешел под контроль России в мае 2022 года.

По данным HRW, военнослужащие РФ во время осады Мариуполя целенаправленно уничтожали гражданские здания и инфраструктуру, нарушая международное гуманитарное право. По подсчетам правозащитников, за четыре месяца боев в городе были убиты свыше 8000 человек. HRW использовала для подтверждения данных обзор спутниковых снимков, фотографий и видео городских кладбищ.

В докладе отмечается, что военные РФ разрушили тысячи зданий, в том числе сотни многоэтажных квартир и гражданскую инфраструктуру: больницы, школы и университеты.

HRW также определила 17 конкретных российских военных подразделений, действовавших в городе во время пика боевых действий в марте и апреле 2022 года, а также военачальников, которые непосредственно ответственны за гибель гражданского населения в Мариуполе.

«Было ясно, что должностные лица старшего уровня вплоть до президента Путина знали о ситуации в Мариуполе и, похоже, были непосредственно вовлечены в планирование и координацию», — заявили в HRW.

Кроме того, отмечают в организации, российские власти с момента захвата города пытаются всячески стереть украинскую культуру, ограничивают передвижения украинцев.

Против российского президента уже выдвинуты обвинения и ордер на арест со стороны Международного уголовного суда (МУС). Инстанция обвинили президента РФ в незаконном похищении и депортации украинских детей в Россию.