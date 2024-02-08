Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Иерусалим заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что всю оставшуюся жизнь он «будет думать о тысячах детей, которые были убиты в Газе». Об этом со ссылкой на источники сообщает израильский 13-й телеканал.

По его данным, Блинкен заявил Нетаньяху, что был «шокирован событиями 7 октября». Считается, что почти 1200 израильтян были убиты в результате операции ХАМАС. В ответ Тель-Авив начал масштабную военную операцию в Газе и убил свыше 27 тыс. человек, большая часть которых — женщины и дети.

«Мы привержены предотвращению того, чтобы такая вещь снова не повторилась», — приводит канал цитату Блинкена. При этом, по данным издания, премьер Нетаньяху ответил, что в гибели гражданского населения виновен ХАМАС.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров госсекретарь США заявил, что «ежедневные потери этой военной операции [Израиля] среди палестинских гражданских лиц остаются слишком высокими». При этом дипломат не призвал Израиль прекратить удары по гражданским лицам в Газе. Напротив, он подчеркнул, что США «ясно дали понять, что действия Израиля в противодействии ХАМАС полностью оправданы».

По словам Блинкена, во время встречи с Нетаньяху они наметили «ключевые шаги», чтобы увеличить пропуск гуманитарной помощи в сектор.

На этом фоне премьер-министр Израиля приказал войскам «подготовиться к штурму» города Рафах, где укрываются около 1,4 млн палестинцев. Его заявление вызвало тревогу среди гуманитарных групп. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что наземное вторжение в Рафах «в геометрической прогрессии увеличит то, что уже является гуманитарным кошмаром с невыразимыми региональными последствиями».