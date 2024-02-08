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Американцы беспощадны к Трампу
Две трети жителей США считают, что экс-президент Дональд Трамп не должен иметь иммунитет от судебного преследования за попытку штурма Капитолия 6 января 2021 года
Американцы беспощадны к Трампу
Reuters / Reuters
8 февраля 2024 г.

Около двух третей взрослых граждан США высказались за то, чтобы Трамп не получил иммунитет от судебного преследования по обвинению в попытке опровергнуть президентские выборы в 2020 году. Об этом говорится в опросе PBS Newshour/NPR/Marist.

64% опрошенных американцев заявили, что Трамп должен предстать перед судом на тех же правах, что и остальные граждане США. При этом большинство американцев согласны с вердиктом федерального апелляционного суда, который постановил, что Трамп может предстать перед судом по обвинениям в подстрекательстве и попытке штурма Капитолия в 2021 году.

6 февраля апелляционный суд округа Колумбия решил, что Трамп не имеет защиты от уголовного преследования по особо тяжким статьям.

«‎‎В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений», — заявили в суде.

«‎Мы не можем принять то, что пост президента ставит тех, кто занимал его ранее, выше закона на все последующее время»‎, — говорится в постановлении инстанции.

Трамп заявил, что оспорит постановление в Верховном суде США.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа попытались штурмом взять здание Конгресса, чтобы опротестовать итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Примечательно, что большинство опрошенных республиканцев (68%) заявили, что Трампу должен быть предоставлен иммунитет на время президентской кампании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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