Около двух третей взрослых граждан США высказались за то, чтобы Трамп не получил иммунитет от судебного преследования по обвинению в попытке опровергнуть президентские выборы в 2020 году. Об этом говорится в опросе PBS Newshour/NPR/Marist.

64% опрошенных американцев заявили, что Трамп должен предстать перед судом на тех же правах, что и остальные граждане США. При этом большинство американцев согласны с вердиктом федерального апелляционного суда, который постановил, что Трамп может предстать перед судом по обвинениям в подстрекательстве и попытке штурма Капитолия в 2021 году.

6 февраля апелляционный суд округа Колумбия решил, что Трамп не имеет защиты от уголовного преследования по особо тяжким статьям.

«‎‎В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений», — заявили в суде.

«‎Мы не можем принять то, что пост президента ставит тех, кто занимал его ранее, выше закона на все последующее время»‎, — говорится в постановлении инстанции.

Трамп заявил, что оспорит постановление в Верховном суде США.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа попытались штурмом взять здание Конгресса, чтобы опротестовать итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Примечательно, что большинство опрошенных республиканцев (68%) заявили, что Трампу должен быть предоставлен иммунитет на время президентской кампании.