Судьба Трампа на волоске
ПОЛИТИКА
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Судьба Трампа на волоскеВерховный суд США вскоре решит, сможет ли Дональд Трамп снова баллотироваться на пост президента. Дело связано с захватом Капитолия
Donald Trump / Photo: Reuters
8 февраля 2024 г.

Верховный суд штата Колорадо признал Трампа не имеющим права на участие в выборах из-за его предполагаемого участия в подстрекательстве к беспорядкам и захвату Капитолия. Решение ссылается на 14-ю конституционную поправку, которая запрещает участникам «восстаний» занимать государственные должности.

Трамп оспаривает это решение по нескольким пунктам — его адвокаты утверждают, что беспорядки не были восстанием, что сам Трамп не участвовал и что поправка не распространяется на президентскую должность.

Решение Верховного суда в поддержку решения Колорадо фактически запретит Трампу снова баллотироваться на должность. Суд может вынести и менее радикальное решение, оставив вопрос потенциально открытым для очередных судебных рассмотрений.

Трамп сталкивается с аналогичной ситуацией в штате Мэн. Известно о намерениях Верховного суда завершить процесс в кратчайшие сроки.

Общественный интерес к делу очень высок, люди выстраиваются в очередь перед зданием суда, чтобы успеть занять ограниченное число мест, предназначенных для публики.

Это дело перекликается с выборами 2000 года, когда Верховный суд вынес решение против кандидата в президенты США Эла Гора, соперника Джорджа Буша-младшего. Решение Верховного суда будет иметь серьезные последствия как для политического будущего Трампа, так и для толкования 14-й поправки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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