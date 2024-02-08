Массовое задержание пропалестинских активистов в Нью-Йорке

В Нью-Йорке полиция задержала десятки пропалестинских активистов, которые окружили здание на Манхеттене, где должно было состояться предвыборное мероприятие с участием президента США. Демонстранты, в основном еврейского происхождения, обвинили Джо Байдена в поддержке геноцида, который Израиль совершает в Газе. #trtнарусском #ньюйорк #задержание #израиль #палестина #активисты #сша #байден #газа #trtrussian