ПОЛИТИКА
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Массовое задержание пропалестинских активистов в Нью-Йорке
В Нью-Йорке полиция задержала десятки пропалестинских активистов, которые окружили здание на Манхеттене, где должно было состояться предвыборное мероприятие с участием президента США. Демонстранты, в основном еврейского происхождения, обвинили Джо Байдена в поддержке геноцида, который Израиль совершает в Газе. #trtнарусском #ньюйорк #задержание #израиль #палестина #активисты #сша #байден #газа #trtrussian
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8 февраля 2024 г.
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