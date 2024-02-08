Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной нехваткой как снарядов, так и личного состава. Это следует из статьи The Washington Post, где освещается тревожная ситуация на фронте в Украине.

Информация для публикации была собрана из бесед с дюжиной солдат и офицеров ВСУ. Издание подчеркивает, что «украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта».

Согласно отчету, текущая нехватка личного состава является одной из самых острых проблем, особенно на фоне того, как РФ вновь активизировала свои наступательные действия.

Командир одного из механизированных батальонов, ведущих боевые действия на востоке, рассказал, что в его подразделении осталось менее 40 пехотинцев при норме в более чем 200 человек.

Другой командир батальона уточнил, что укомплектованность его боевой бригады составляет всего 35% от необходимого, при этом за последние пять месяцев он получил только пять новых солдат, большинство из которых были недостаточно подготовлены.

Комбат Александр выразил глубокое беспокойство по поводу текущей ситуации: «Куда мы идем? Я не знаю. Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году, на Харьковщине».

Он также указал на «эффект домино», вызванный нехваткой кадров, и отметил, что ситуация осложняется невозможностью найти достойную замену: «Их нужно кем-то заменить. Их заменить некем, поэтому они больше сидят, у них падает моральный дух, они болеют или получают обморожения. Они заканчиваются. Заменить их неким. Передняя линия трещит. Фронт рушится. Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей, никто не приходит в армию. Государство не смогло объяснить людям, что им следует идти в армию. Те, кто знал, что им пора идти, уже все кончились».

Кроме того, остается актуальной проблемой нехватка боеприпасов и оружия. Один из командиров рассказал, что его подразделение, перемещенное на новый участок фронта на востоке Украины, получило всего 10 снарядов для двух гаубиц.

Украинские военные также сталкиваются с проблемами ротации, особенно зимой, когда пехота должна ротироваться каждые три дня. Однако из-за нехватки личного состава подразделения вынуждены действовать дольше, а персонал из тыла, не подготовленный к боевым действиям, направляется на передовую.

WP подчеркивает, что из-за перегрузок военнослужащие испытывают психическое и физическое истощение, что иногда не позволяет им защитить свои позиции, давая России возможность продвигаться вперед.

«Каждый солдат думает о том парне, который ходит по Днепру, Львову или Киеву. Они думают о них и тоже хотят отдохнуть. Конечно, в голове появляется такая мысль: «Какие-то ребята там просто гуляют, а мы здесь», — признался один из солдат. Отсутствие ротации затрагивает не только пехоту на передовой, но и другие подразделения. Солдаты редко могут взять выходные, чтобы посетить свои семьи, утверждает издание.

Газета сообщает, что споры об острой нехватке военных в Украине происходит на фоне подготовки президента Владимира Зеленского к возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Основным предметом разногласий между ними является вопрос о том, сколько новобранцев необходимо мобилизовать. Двое осведомленных источников утверждают, что Залужный предложил Зеленскому мобилизовать почти 500 тыс. новых военных, но президент как лично, так и публично отверг эту цифру. Зеленский потребовал от военного руководства больше аргументов в пользу такой массовой мобилизации и выразил беспокойство о финансировании зарплат, учитывая, что финансовая помощь от западных партнеров не может быть направлена на эти цели.