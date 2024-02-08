Представители разведки Южной Кореи и ряд исследователей, среди которых бывший северокорейский дипломат, утверждают, что в прошлом месяце около 3 000 корейских рабочих, находящихся в Китае, устроили протесты в связи с невыплатой заработной платы и продолжающимися локдаунами, якобы связанными пандемией.

Представитель дипломатического ведомства Китая заявил накануне, что не в курсе ситуации, а диппредставительство Пхеньяна в Китае не дало никакого ответа журналистам.

Суровый контроль Северной Кореи над своими гражданами, работающими за рубежом, включая изъятие значительной части их заработной платы, уже не первый год привлекает внимание правозащитников. Доклад Государственного департамента США, посвященный торговле людьми, квалифицировал эти условия как «принудительный труд».

В недавнем интервью исследователь вопроса из Южной Кореи сообщал, что рабочие текстильных фабрик в китайской провинции Цзилинь протестовали против невыплаты заработка на общую сумму около 10 млн долларов.

Сообщается также, что многие северокорейские рабочие в Китае не могут вернуться домой — границы закрыты из-за пандемии COVID.

По оценкам ООН, в настоящее время в Китае работают от 20 000 до 100 000 северокорейцев, в основном — в общественном питании и на фабриках.

Южнокорейские спецслужбы отмечают регулярные «инциденты и несчастные случаи», связанные с условиями труда.