Куда пропала палестинская девочка Хинд?

7-летняя палестинская девочка по имени Хинд пропала без вести 29 января после того, как автомобиль, где она находилась с семьей, подвергся обстрелу на севере Газы. Хинд единственная, кто выжил. За ней выехала бригада скорой помощи Красного Полумесяца. Но восемь дней спустя местонахождение ни Хинд, ни медиков неизвестно. #trtнарусском #палестина #девочка #хинд #израиль #палестинскаядевочка #газа #красныйполумесяц #медики #trtrussian