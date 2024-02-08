ПОЛИТИКА
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Куда пропала палестинская девочка Хинд?
7-летняя палестинская девочка по имени Хинд пропала без вести 29 января после того, как автомобиль, где она находилась с семьей, подвергся обстрелу на севере Газы. Хинд единственная, кто выжил. За ней выехала бригада скорой помощи Красного Полумесяца. Но восемь дней спустя местонахождение ни Хинд, ни медиков неизвестно. #trtнарусском #палестина #девочка #хинд #израиль #палестинскаядевочка #газа #красныйполумесяц #медики #trtrussian
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8 февраля 2024 г.
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