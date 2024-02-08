В четверг Google переименовал своего чат-бота Bard в Gemini (что в переводе с латинского означает «Близнецы») в честь нового искусственного интеллекта, лежащего в основе программы. Компания также объявила о запуске платной подписки, дающей доступ к более мощным возможностям обработки текста, в угадываемой попытке конкурировать с Microsoft за подписчиков.

Американские пользователи cмогут приобрести подписку Gemini Advanced за $19,99 в месяц. Она включает доступ к более мощной модели искусственного интеллекта, 2 терабайта облачного хранилища а также интеграцию с электронной почтой Gmail и пакетом инструментов повышения производительности, известный теперь как Google One AI Premium.

Таков ответ Google на продукты OpenAI от Microsoft, отражающий растущую конкуренцию за потребителей на рынке ИИ-технологий — в прошлом месяце OpenAI также расширила линейку платных подписок на свои сервисы, а платный сервис ChatGPT Plus — с расширенными функциями — был запущен еще год назад.

В интервью руководитель продукта от Gemini от Google Джек Кравчик заявил, что интеграция с облачным хранилищем, Gmail и другими сервисами позволит внедрить новшества в уже привычный пользователям интерфейс.

По словам Кравчика, их целевая аудитория — люди, которым нужны самые современные технологии генеративного ИИ, способные создавать новый контент по запросу и обрабатывать запросы, на которые нет очевидных ответов в сети.

Компания заявила, что пользователи Android могут выбрать Gemini в качестве основного цифрового помощника на своих телефонах.

«Это один из самых удобных способов доступа к ИИ в мире», — добавляет Кравчик. Он добавил, что Gemini появится и в приложениях Google для iPhone.

Кравчик сообщил, что Gemini Advanced будет доступен на английском языке в 150 странах с четверга. Пользователям будет доступна бесплатная двухмесячная пробная подписка.