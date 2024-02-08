ПОЛИТИКА
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Так приедет ли Путин в Турцию?
Подготовка визита российского президента Владимира Путина в Турцию пока что проходит процесс подготовки, заявил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, сроки также находятся на обсуждении
Так приедет ли Путин в Турцию?
Юрий Ушаков. / Photo: Reuters
8 февраля 2024 г.

Процесс подготовки поездки российского президента Владимира Путина в Турцию в настоящий момент находится в активной стадии, однако точные сроки согласовываются. Об этом проинформировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Сейчас ведется весьма активная подготовка к визиту. Причем подготовку ведут практически все основные российские ведомства — как экономические, так и политические», — отметил Ушаков.

По его словам, конкретные сроки поездки «пока находятся в процессе согласования». Он обратил внимание на то, что Москва придает значение «развитию многоплановых отношений с Турцией».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на регулярном брифинге сообщил, что в ходе ожидаемого визита Путина в Турцию будут обсуждаться все аспекты торгово-экономического партнерства между сторонами, в том числе вопросы расчетов, учреждение российско-турецкого банка и инициативы по созданию газового хаба.

«Турция — наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня», — отметил Песков, отвечая на вопросы о темах предстоящих переговоров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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