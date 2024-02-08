Работе правительства Казахстана необходим новый импульс, заявил на расширенном заседании кабмина президент страны Касым-Жомарт Токаев. Главная задача — увеличение экономики к 2029 году до $450 млрд. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%.

По словам президента, проблема, которую должно решить правительство, — привлечение в страну иностранных инвестиций, доля которых в последнее время снижается. Теперь руководители ведомств будут отчитываться по итогам зарубежных командировок.

В своем выступлении Токаев также заявил о необходимости принятия системных мер для комплексной либерализации экономики. Ключевым направлением станет проведение эффективной приватизации.

По словам главы государства, бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню. Он поручил правительству пересмотреть реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации.

Эксперты, опрошенные TRT на русском, отмечают, что сегодня государство влияет практически на все отрасли в стране, что мешает развитию частного предпринимательства и снижает качество получаемых услуг.

«Оно участвует во многих сферах: энергетической, аграрной, коммуникационной. Спектр влияния просто огромный. Чтобы приобрести какое-либо имущество нужно иметь знакомства, родственные связи или заниматься лоббизмом интересов», — поясняет TRT на русском политолог Ислам Кураев.

Сейчас, по его словам, речь идет о переходе на западную систему, в которой власти будут принимать минимальное участие. Это позволит бизнесу стать конкурентноспособным и не иметь препятствий со стороны властей.

«Казахстан столкнулся с рядом проблем в области энергетики. Если говорить про аграрный сектор, то были случаи, когда зерно просто гнило в большом количестве. Есть проблемы с сотовыми операторами. Много направлений, в которых государство ограничивает бизнес, мешая ему полноценно раскрыться».

Инициатива президента предлагает контроль или наблюдение со стороны государства. То есть оно будет направлять бизнес, не допускать монополии на рынке и само не выступать монополистом, считает Кураев: «Инициатива достаточно прогрессивная. Пока везде, где есть государственные интересы, возникают проблемы. Есть трудности с закупками, бюрократический механизм мешает работе всех структур».

В стране есть по меньшей мере 500 компаний, которые необходимо передать в частные руки, заявил TRT на русском президент Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев. Среди них: компания по управлению электрическими сетями KEGOC и казахстанская железная дорога.

«Таких активов очень много. Если взять Астану, то основная часть коммунального хозяйства контролируется государством: от озеленения города до обеспечения водой. Эти активы можно отдать частному рынку», — подчеркнул эксперт.

По его словам, делать прогнозы об успехе экономической реформы было бы слишком рано. Все будет зависеть от того, насколько прозрачно будет проведена оценка активов и их продажа. Если акции будут размещены на публичных внутренних или международных площадках, то вероятность благополучного развития событий сильно вырастет.

«Важно, чтобы они не продавались не пойми кому за копейки, — пояснил Лепсибаев. — К сожалению, за 30 лет у нас такие случаи были. Сегодня это, конечно, недопустимо».