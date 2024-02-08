Всего запланировано избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания (парламента). Ранее ЦИК Беларуси опубликовал для кандидатов требования к агитации, которая стартовала в стране с 1 февраля.

Претендентам на эту должность запрещено призывать к насильственному изменению конституционного строя, критиковать официальных должностных лиц страны, а также требовать переноса срока выборов. Разрешается: выступать в СМИ, встречаться с избирателями в закрытых помещениях и распространять агитационные печатные материалы.

На этот раз власти страны решили не приглашать наблюдателей от ОБСЕ. Представитель Беларуси при ОБСЕ и международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас объяснил это решение «двойными стандартами» в деятельности организации. Ранее представители миссии критично отзывались о парламентских выборах 2019 года, отмечая, что они «продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».

Наблюдать за выборами в этом году будут представители от СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ. Замгенерального прокурора страны Максим Воронин уже побеседовал с главой миссии от СНГ Леонидом Анфимовым. Встреча прошла 6 февраля. «Намерен дать предельно объективную картину избирательной кампании», — отчитался во время разговора с силовиком Анфимов.

В городе мало что напоминает о грядущих выборах, рассказала TRT на русском жительница Минска Виктория: «Во время президентской кампании везде висели баннеры, на улицах раздавали листовки за выдвижение того или иного кандидата. Сейчас я ничего такого не видела. Единственное — по телевизору постоянно говорят о том, что скоро будут выборы. Все это преподносится как праздник».

Собеседница агентства призналась, что сама она на выборы идти не собирается, как и никто из ее окружения. «Все понимают, что никто наши голоса учитывать не будет. Все мои знакомые находятся в какой-то апатии. Пусть проводят выборы, если они им нужны, но без нас. Конечно, они пригонят на участки студентов, бюджетников — тех, кому некуда деваться».

Несмотря на то что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала граждан игнорировать кампанию, власти готовятся к возможным «попыткам провокаций». В Следственном комитете Беларуси заявили, что находятся в «постоянной готовности к реагированию на любые попытки вмешаться в избирательный процесс».

В конце января по всей стране прошли обыски в домах бывших политических заключенных и их родственников. Белорусский правозащитный центр «Вясна» отмечает, что им известно как минимум о 73 эпизодах. В некоторых случаях людей задерживали целыми семьями.

Эти выборы необходимы белорусским властям для решения сразу двух важных задач, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Павел Усов. В первую очередь, по его словам, это позволит опробовать новые формы контроля и управления за электоральными кампаниями в преддверии президентских выборов в 2025 году. Во-вторых — доказать, что политическая инициатива как внутри страны, так и за рубежом перехвачена властями и оппозиция не в состоянии ничего им противопоставить.

«Они хотят показать, что система работает эффективно, — поясняет Усов. — И общество, даже если оно не согласно, принимает новые правила игры. Кроме того, есть такой тип легитимности «через послушание», который осуществляется посредством репрессий. Если есть послушание, то есть принятие существующего порядка, то, соответственно, утверждается абсолютное право нынешней системы на проведение внутренней и внешней политики.

Если в 2020-2021 годах это не было достигнуто, то теперь политическая инициатива находится в руках у президента Беларуси Александра Лукашенко. Он контролирует все пространство: электоральное, информационное, поведенческое. И оппозиция на этом фоне теряет собственное влияние, отмечает эксперт: «Так что это будет еще один удар системы, в том числе персонально по Светлане Тихановской, что особенно важно для Лукашенко перед будущими президентскими выборами».

«Глас народа»

После парламентских выборов в стране пройдет еще одна более важная кампания — назначение делегатов во Всебелорусское народное собрание (ВНС). В 2020 году после выборов президента более миллиона несогласных с результатами голосования белорусов вышли на акции протеста. Тысячи человек, включая тех, кто претендовал на высший руководящий пост, приговорили к тюремному заключению. В стране начался процесс массовой эмиграции.

После этих событий Лукашенко решил подстраховаться и обеспечить себе неприкосновенность в случае передачи власти преемнику. Для этого в Конституцию страны внесли поправки, в которых прописали новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание. Он существовал с 1996 года, но до этих пор выполнял исключительно консультативную функцию. Теперь же ВНС наделили правом назначать судей, утверждать правительство, признавать или не признавать легитимность выборов, вводить военное положение в стране и даже отправлять президента в отставку.

По замыслу, полномочия президента должны были сильно сократиться, а вся власть сосредоточиться в руках главы президиума ВНС. Это бы позволило Лукашенко безболезненно покинуть пост главы государства и занять должность даже с большими возможностями, чем у формального лидера страны.

Как поясняет TRT на русском Павел Усов, этот механизм создавался в качестве страховки после протестных акций. Но сегодня, когда Лукашенко чувствует себя уверенно, в нем нет никакого смысла. «Функции главы президиума ВНС до сих пор нигде четко не прописаны. Вероятно, они будут иметь формальное и декоративное значение. Власть полностью стабилизировалась, Лукашенко ничего не угрожает, поэтому и перераспределения властных полномочий не будет. Он будет и президентом, и главой ВНС».

Действительно, Конституция позволяет Лукашенко совмещать два поста — президентский и председателя ВНС. И эксперты, опрошенные TRT на русском, сходятся во мнении, что именно так и будет. В целом же белорусский лидер может оставаться на посту главы государства вплоть до 2035 года — его предыдущие сроки были «обнулены», поэтому баллотироваться он может еще дважды.

Что касается ВНС, то в него войдут почти все депутаты парламента, Белорусский союз женщин, Республиканский союз молодежи, Белорусское общественное объединение ветеранов и Федерация профсоюзов. Все они будут говорить от лица народа и трудовых коллективов. Собираться будут один раз в год.

«Орган будет состоять из 1200 человек. Понятное дело, что никаких серьезных решений таким количеством людей принимать невозможно. От их имени будет говорить президиум, состоящий из 15 человек. Я предполагаю, что председателем этого президиума будет Лукашенко, который одновременно будет совмещать эту роль с должностью президента», — отметил в разговоре с TRT на русском политолог Валерий Карбалевич.

Белорусские СМИ все чаще рассматривают потенциальные варианты транзита власти, среди которых упоминается передача президентского кресла преемнику Лукашенко. Однако пойдет ли он на такой шаг — сказать сложно. Как показывает опыт Казахстана, подобная рокировка может иметь непредсказуемые и крайне негативные последствия для правителей, задержавшихся во власти.

Как показывает опыт схожих систем правления, например, в Туркменистане, стабильность ушедшего президента может быть обеспечена с высокой вероятностью практически в одном случае — если пост уходящего главы займет даже не соратник, а близкий родственник, а лучше всего сын.