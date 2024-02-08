Зубаревич: Западные санкции против России — игра вдолгую

Последствия санкций, введенных Западом против Москвы, будут иметь долгосрочный характер. Россия обязательно ощутит их в качестве неизбежного технологического отставания. Об этом TRT на русском рассказала известный российский экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. #trtнарусском #зубаревич #санкции #россия #запад #москва #сша #экономика #санкциипротивроссии #trtrussian