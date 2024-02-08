Теракты и отсутствие связи: парламентские выборы в Пакистане

Беспрецедентные меры безопасности приняты в Пакистане сегодня, в день парламентских выборов. В стране не работает мобильная связь и интернет. Закрыты границы с Афганистаном и Ираном. Власти таким способом пытаются справиться с волной терактов, захлестнувшей Пакистан. В чем особенность нынешних выборов и кто борется за власть в Пакистане? #trtнарусском #пакистан #выборы #связь #парламенскиевыборы #безопасность #афганистан #иран #теракт #trtrussian