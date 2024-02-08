Беспилотник ООН заснял разрушения от постоянных израильских атак по сектору Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опубликовало видео с дрона, демонстрирующее масштабы разрушений, вызванных регулярными атаками Израиля на сектор Газа. С 7 октября 2023 в палестинском эксклаве погибли больше 27,5 тысяч человек, больше половины из них дети и женщины. По данным ООН, в результате израильского наступления 85% населения Газы стали вынужденными переселенцами из-за острой нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов, а 60% инфраструктуры эксклава было повреждено или разрушено. #Газа #Палестина #разрушения #атака #удары #руины #Израиль