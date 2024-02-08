Структуры ЕС в настоящий момент не обсуждают введение санкций против американского ведущего Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе проинформировал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Могу сказать, что сейчас нет никаких дискуссий или предложений, связанных с введением санкций против этого журналиста», — сказал он, комментируя поездку Карлсона.

Согласно оценкам ЕС, для введения Евросоюзом ограничительных мер против кого-либо необходима «юридическая база, доказывающая, что физическое или юридическое лицо угрожает и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее еженедельник Newsweek со ссылкой на действующих и бывших законодателей Европарламента сообщил, что Карлсон может попасть в санкционные списки ЕС за интервью с Путиным.

Карлсон прибыл в Россию в начале этого месяца. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков проинформировал, что американский ведущий встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что запись беседы будет опубликована на его персональном сайте 9 февраля.