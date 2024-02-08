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ЕС не спешит наказать Карлсона
Европейский союз пока не обсуждает санкции против американского ведущего Такера Карлсона за его визит в Россию и за готовность сделать интервью с президентом Владимиром Путиным
ЕС не спешит наказать Карлсона
Такер Карлсон. / Photo: Reuters
8 февраля 2024 г.

Структуры ЕС в настоящий момент не обсуждают введение санкций против американского ведущего Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе проинформировал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Могу сказать, что сейчас нет никаких дискуссий или предложений, связанных с введением санкций против этого журналиста», — сказал он, комментируя поездку Карлсона.

Согласно оценкам ЕС, для введения Евросоюзом ограничительных мер против кого-либо необходима «юридическая база, доказывающая, что физическое или юридическое лицо угрожает и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее еженедельник Newsweek со ссылкой на действующих и бывших законодателей Европарламента сообщил, что Карлсон может попасть в санкционные списки ЕС за интервью с Путиным.

Карлсон прибыл в Россию в начале этого месяца. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков проинформировал, что американский ведущий встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что запись беседы будет опубликована на его персональном сайте 9 февраля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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