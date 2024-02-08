Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-полковника Александра Сырского новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своем обращении Зеленский выразил благодарность предыдущему главкому, генералу Валерию Залужному: «Я благодарен генералу Залужному за два года защиты».

Президент подчеркнул, что предложил Залужному продолжить работу в составе команды.

Далее Зеленский рассказал о формировании новой управленческой команды ВСУ: «Сегодня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда».

Он упомянул о проведении ряда встреч с командирами различного уровня, включая бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палису и Вадима Сухаревского, которые рассматриваются на руководящие должности в армии.

Президент высоко оценил опыт и достижения Сырского, отметив его роль в защите страны и успешном проведении военных операций: «У него есть успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции».

Завершая свое сообщение, Зеленский подтвердил свое решение: «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины».

В своем обращении президент Украины объявил о значительных изменениях в руководстве ВСУ. Он подчеркнул важность единства в восприятии военной стратегии среди военнослужащих.

«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке», — заявил Зеленский.

Зеленский прямо указал на проблемы на южном фронте как на одну из причин кадровых перестановок, выразив обеспокоенность общественным настроением из-за стагнации и трудностей в боях на Донетчине.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе… Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинская держава, украинская армия способны побеждать», — подчеркнул он.