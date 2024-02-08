Специальный прокурор Роберт Хер закончил финальную стадию разбирательства по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом заявил глава Минюста США, генеральный прокурор Меррик Гарленд в письме лидерам юридических комитетов обеих палат американского Конгресса.

«Специальный прокурор Роберт Хёр завершил свое расследование, — отмечается в обращении. — Я намерен обнародовать как можно больше информации из доклада специального прокурора в соответствии с требованиями закона и политикой министерства».

Он отметил, что намерен вскоре представить на Капитолийском холме доклад, приложения к нему и письмо спецпрокурора.

Некоторое время назад газета The Washington Post сообщила, что Минюст США в ближайшие дни опубликует отчет спецпрокурора по делу американского лидера. По ее данным, американского лидера обвинять не будут, однако его помощникам могут быть предъявлены уголовные обвинения в случае обнаружения доказательств.

Еще в январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Белым домом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017).