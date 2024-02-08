8 февраля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Зеленский «уволил» Залужного и назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского. Свое решение Зеленский объяснил необходимостью «другого подхода» и наличием у Сырского боевого опыта. #Украина #Киев #Зеленский #Залужный #Сырский #ВСУ #ГлавкомВСУ
Зеленский «уволил» Залужного и назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского / Others
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