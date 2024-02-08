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Ирак и США обсудят неудобные вопросы
Представители США и Ирака возвращаются за стол переговоров о судьбе иностранной коалиции. Диалог возобновляется на фоне продолжающихся американских ударов по иракской территории
Ирак и США обсудят неудобные вопросы
Ирак. / Photo: Reuters
8 февраля 2024 г.

МИД Ирака заявил, что договорился с американской стороной о возвращении за стол переговоров по вопросу, продолжит ли иностранная коалиция во главе с США свою работу на территории ближневосточной страны. Пока что стороны сошлись на необходимости продолжить переговорные сессии в рамках совместного Высшего военного совета.

Очередной переговорный раунд должен состояться 11 февраля. Первая встреча была созвана 27 января.

Ранее руководство Ирака объявило, что достигло соглашения с администрацией президента США о прекращении военной миссии иностранной коалиции против террористической организации ДАЕШ и об установлении графика постепенного сокращения числа иностранных инструкторов.

Переговорный процесс проходит в условиях, когда США и шиитские формирования обмениваются взаимными ударами. Накануне американский дрон атаковал Багдад, в результате чего погибли три представителя высшего звена проиранских формирований.

Источники Reuters уточняли, что в результате удара по иракской столице погибли руководитель сирийского ответвления группировки «‎Катаиб Хезболла»‎ ‎‎Абу Бакр ас-Саади, а также представитель разведывательного аппарата Аркан аль-Алави.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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