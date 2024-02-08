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В Украину из российского плена вернулись 100 военнослужащих
В результате очередного обмена в Украину из плена вернулись 100 военнослужащих, заявили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленным. Большую часть вернувшихся составляют защитники Мариуполя. 51-й по счету обмен с начала полномасштабного вторжения России в Украину. #Украина #обмен #военнопленные #Россия #ВСУ #военные
В Украину из российского плена вернулись 100 военнослужащих / Others
8 февраля 2024 г.
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