Это произошло после того, как парламент Грузии выразил доверие премьер-министру Кобахидзе и его правительству в четверг, 8 февраля. Единственным изменением в составе правительства стало назначение нового министра обороны — Ираклия Чиковани. Новое правительство получило поддержку 84 депутатов, против него проголосовали 10.

Ираклий Кобахидзе, 45-летний политик, стал седьмым премьер-министром от партии «Грузинская мечта», которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Он заменил на этой должности Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку 29 января и стал председателем правящей партии.

СМИ начали говорить о предстоящих изменениях в правительстве еще с конца прошлого года, когда было объявлено о возвращении в политику основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Он стал почетным председателем партии, имеющим право номинировать кандидата на пост премьер-министра.

Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», возглавляемая Михаилом Саакашвили, назвала изменения в грузинском правительстве свидетельством «непреодолимого кризиса» в правящей партии. Об этом заявил председатель Леван Хабеишвили, подчеркнув, что «это интриги миллиардера», мотивированные исключительно его обогащением.

Сам Бидзина Иванишвили заявил, что намерен принять меры для адекватного ответа на «риски коррупции».

Ираклий Гарибашвили дважды возглавлял правительство Грузии, с 2013 по 2015 год и с декабря 2021 года. Оппозиция, возглавляемая Саакашвили, критиковала его, обвиняя в пророссийской политике. Правительство «Грузинской мечты» хотя осудило российское вторжение в Украину, осторожно подходило к вопросу отношений с Россией и отказалось вводить собственные санкции против Москвы.