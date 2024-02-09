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Россия и Украина обменялись пленными
Москва и Киев совершили обмен по формуле «100 на 100»
Россия и Украина обменялись пленными
Reuters / Reuters
9 февраля 2024 г.

Минобороны РФ и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что страны 8 февраля произвели обмен военнопленными по формуле «100 на 100».

По данным Минобороны РФ, российские военные, освобожденные из украинского плена, доставлены в Москву, где пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях при военном ведомстве.

Зеленский уточнил, что украинская сторона вернула себе бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), защищавших Мариуполь в феврале-мае 2022 года.

«Все — наши, все — снова на родной земле. Работаем по каждому и по каждой и не остановимся, пока всех не вернем!» — заявил Зеленский.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшее время вернувшиеся военные смогут получить медицинскую помощь.

По его словам, бойцы «впервые за длительный срок» позвонили своим семьям и близким.

«Вскоре вернувшиеся воины наденут новую одежду, получат телефоны, смогут вкусно поужинать и получить специальную техническую помощь», — отметил омбудсмен.

В последний раз Москва и Киев обменялись военнопленными 31 января по формуле «195 на 195». За неделю до этого, 24 января, в результате крушения российского самолета Ил-76 24 января в Белгородской области, погибли свыше 90 украинских военнопленных. По данным Минобороны РФ, их везли для обмена с Киевом, но самолет был сбит украинской ракетой с комплекса Patriot.

В Киеве отвергли российскую версию и заявили, что на борту находились ракеты, которые Москва намеревалась использовать для дальнейших ударов по Украине.

Начальник управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что на данный момент домой вернулись 3135 украинских военнопленных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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