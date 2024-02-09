Минобороны РФ и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что страны 8 февраля произвели обмен военнопленными по формуле «100 на 100».

По данным Минобороны РФ, российские военные, освобожденные из украинского плена, доставлены в Москву, где пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях при военном ведомстве.

Зеленский уточнил, что украинская сторона вернула себе бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), защищавших Мариуполь в феврале-мае 2022 года.

«Все — наши, все — снова на родной земле. Работаем по каждому и по каждой и не остановимся, пока всех не вернем!» — заявил Зеленский.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшее время вернувшиеся военные смогут получить медицинскую помощь.

По его словам, бойцы «впервые за длительный срок» позвонили своим семьям и близким.

«Вскоре вернувшиеся воины наденут новую одежду, получат телефоны, смогут вкусно поужинать и получить специальную техническую помощь», — отметил омбудсмен.

В последний раз Москва и Киев обменялись военнопленными 31 января по формуле «195 на 195». За неделю до этого, 24 января, в результате крушения российского самолета Ил-76 24 января в Белгородской области, погибли свыше 90 украинских военнопленных. По данным Минобороны РФ, их везли для обмена с Киевом, но самолет был сбит украинской ракетой с комплекса Patriot.

В Киеве отвергли российскую версию и заявили, что на борту находились ракеты, которые Москва намеревалась использовать для дальнейших ударов по Украине.

Начальник управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что на данный момент домой вернулись 3135 украинских военнопленных.