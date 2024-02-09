Индийский нефтеперерабатывающий завод Bharat Petroleum Corp (BPCL) в январе практически перестал закупать у России нефть марки Sokol. Как сообщают источники агентства Reuters, это произошло из-за того, что Индия не может провести платежи через банки-посредники.

Вместо нефти марки Sokol индийские НПЗ продолжают закупать другую российскую марку — Urals. Однако ситуация с этой маркой также стала напряженной, сообщил источник издания.

В декабре прошлого года несколько российских танкеров застряли на полпути в индийские порты из-за санкций США против этих судов. Ранее у РФ возникли проблемы с получением оплаты от индийских импортеров, так как они совершали платежи в рупиях, а это неконвертируемая валюта. Потому несколько миллиардов рупий за российскую нефть зависли в Индии.

В январе импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за год из-за ужесточения западных санкций против марки Sokol, уточняет Reuters.

По данным LSEG, импорт из России в январе снизился на 4,2% до 1,3 млн баррелей в сутки.

Вместо закупок у России Индия, третий по величине в мире импортер и потребитель нефти, увеличила импорт иракской нефти.

Нефть марки Urals — основная экспортная смесь России, в основном поставляется в Азию из-за эмбарго ЕС на закупки российской нефти и ценовой потолок. При этом Индия в 2022-2023 годах стала ключевым покупателем этой марки.

Между тем, в BCPL уточнили, что перебоев с поставками российского сырья из-за кризиса на Красном море не произошло. Компания готова покупать нефть и дальше.

Также НПЗ надеется начать закупки венесуэльской нефти, однако пока предложения Каракаса не устраивают Нью-Дели из-за малого размера скидки.

По оценке аналитического агентства SP Global, Россия перевозит около 112 млн баррелей нефти по морю, из которых минимум 43,7 млн предназначены для Индии.