По состоянию на данный момент «Пакистанская мусульманская лига» Наваза Шарифа удерживает 13 мест, в то время как 12 мест достаются независимым кандидатам, связанным с «Движением за справедливость». Третье место занимает «Пакистанская народная партия» Билавала Бхутто Задари — сына бывшего премьера Беназир Бхутто, убитой в 2007 году.

Голосование проходило 8 февраля с 08:00 до 17:00. Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты ожидаются в ближайшие часы.

Имран Хан, бывший премьер-министр, осужденный за коррупцию, не имел права участия на этих выборах.

В день голосования в Пакистане были отключены мобильная связь и доступ к интернету в целях предотвращения возможных террористических атак.

Представитель МВД отметил, что данные меры безопасности необходимы для защиты жизней граждан и предотвращения угроз.

Хотя в прошлом в Пакистане отключали интернет для контроля за информацией, такое масштабное отключение во время выборов является уникальным случаем.

Ранее в результате двух взрывов, произошедших в пакистанской провинции Белуджистан возле офисов кандидатов, участвующих в выборах в Национальное собрание, погибли около 30 человек, еще более 40 получили ранения.