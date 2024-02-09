ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Потоки лавы повредили загородное шоссе в Исландии
Третье за два месяца извержение вулкана в Исландии. Потоки лавы приблизились к городу Гриндавик и повредили дорогу возле популярного геотермального курорта Голубая лагуна. Сейчас он закрыт. Повреждены теплотрассы. Без доступа к горячей воде остаются 20 тысяч человек. Власти просят местных жителей экономить электроэнергию. #trtнарусском #лава #исландия #вулкан #извержение #голубаялагуна #электроэнергия #trtrussian
ьбииьт / Others
9 февраля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us