Потоки лавы повредили загородное шоссе в Исландии

Третье за два месяца извержение вулкана в Исландии. Потоки лавы приблизились к городу Гриндавик и повредили дорогу возле популярного геотермального курорта Голубая лагуна. Сейчас он закрыт. Повреждены теплотрассы. Без доступа к горячей воде остаются 20 тысяч человек. Власти просят местных жителей экономить электроэнергию. #trtнарусском #лава #исландия #вулкан #извержение #голубаялагуна #электроэнергия #trtrussian