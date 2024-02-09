Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с видеообращением к 5-й Генеральной ассамблее Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В своем обращении турецкий лидер подчеркнул недопущение игнорирования международным сообществом преступлений против человечности и военных преступлений, совершаемых Израилем.

«Мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы открыть глаза миру на совершаемые Израилем злодеяния. Мы продолжаем дипломатические контакты для совместной реакции исламских стран на угнетение в Газе», — заявил президент.

Глава государства выразил глубокую обеспокоенность по поводу массовых убийств в Газе и на оккупированных палестинских территориях. «На глазах у всего мира израильские силы жестоко убили 28 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей. Более 67 тыс. невинных палестинцев были ранены в результате бомбардировок. Места поклонения, школы, больницы и гражданская инфраструктура — все стало мишенью жестоких атак, не уступающих по жестокости нацистам», — заявил он.

По словам Эрдогана, Турция полностью солидарна с палестинцами и предпринимает множество шагов для поддержки: от доставки гуманитарной помощи до лечения больных раком в Турции.

Президент заверил, что борьба будет продолжаться до создания независимого, суверенного государства Палестина на основе границ 1967 года со столицей в Иерусалиме.

«Мы будем продолжать нашу борьбу. Исламские страны должны действовать сообща против израильского угнетения в Газе», — подчеркнул турецкий лидер и выразил признательность Молодежному форуму ОИС за поддержку палестинского вопроса и призвал участников форума распространять эту поддержку в своих странах.