ПОЛИТИКА
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Семьи палестинских беженцев вынужденно живут в курятнике у египетской границы
Пять палестинских семей, спасаясь от израильских атак, вынуждены жить в курятнике птицефабрики. Из клеток для птиц они смастерили кровати, от безысходности родители и дети терпят сырость и неприятные запахи. Они бежали из города Газа в Рафах, где сосредоточены около миллиона палестинцев. #trtнарусском #палестина #курятник #рафах #газа #палестинцы #израиль #trtrussian
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9 февраля 2024 г.
Истории
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