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Узбекистан взялся за экологию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 февраля утвердил изменения в экологическом законодательстве, которые предоставляют возможность ограничивать или приостанавливать деятельность предприятий в случае сверхнормативного загрязнения окружающей среды
Узбекистан взялся за экологию
Photo: Reuters / Reuters
9 февраля 2024 г.

Эти поправки касаются законов о защите природы, атмосферного воздуха и экологического контроля. В документе отмечается, что нечеткие формулировки в законодательстве, которые могут послужить основанием для ограничения или приостановления деятельности бизнеса, могут спровоцировать коррупционные проявления из-за широких полномочий государственных органов.

Теперь, согласно нововведениям, деятельность предприятий может быть ограничена или приостановлена, если существует угроза жизни и здоровью населения из-за сверхнормативного загрязнения окружающей среды. Данные изменения направлены на улучшение экологической ситуации в стране.

Столица Узбекистана — Ташкент страдает от высокой степени загрязнения воздуха, вызванного широким использованием угля, большим количеством автотранспорта и уменьшением зеленых насаждений.

По данным швейцарской компании IQAir, специализирующейся на мониторинге качества воздуха по всему миру, 19 января Ташкент набрал 163 балла по индексу качества воздуха, что свидетельствует о нездоровой ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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