Руководители крупнейших логистических компаний мира, включая Maersk и Norden, заявили, что обстановка в Красном море становится только хуже, а не лучше, несмотря на миссию США по защите судоходства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Еще одна крупная компания в сфере грузоперевозок Mitsui OSK заявила на этой неделе, что сбой в транзите грузов через Красное море может продлиться год. Экономические убытки от перебоев исчисляются миллиардами долларов. Кризис больше всего бьет по экономике Египта, который получает прибыль от Суэцкого канала, и Индии, которая импортирует большую часть нефти через канал. Нью-Дели из-за ситуации в Красном море может потерять более $30 млрд в этом финансовом году, заканчивающемся в марте.

Причина кризиса — участившиеся нападения йеменских хуситов на коммерческие суда. С конца октября хуситы атаковали более 40 судов, связанных с Израилем. Последняя по времени атака произошла 7 февраля: повстанцы утверждают, что успешно атаковали британский и американский корабли в Красном море. Это ставит под сомнение заявления администрации Джо Байдена об эффективности трех американо-британских ударов по Йемену.

Как уточняет Bloomberg, ни один из двух атакованных кораблей не получил серьезных повреждений. Однако этот инцидент подчеркивает необходимость того, чтобы коммерческие суда либо платили более высокие страховые взносы, либо следовали более длинным и дорогим маршрутом, огибая Африку.

5 февраля министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил членам парламента, что частота атак хуситов изменилась.

«Время хуситов истекает, поскольку их возможности деградируют», — заявил министр. — «У них больше нет радиолокационных станций, они все больше зависят от Ирана».

Однако последовавшие удары хуситов по судам США и Великобритании доказывают обратное.

Тем временем противники хуситов — йеменское правительство в Адене — отправило в отставку премьер-министра, заменив его министром иностранных дел Ахмедом Авадом бин Мубараком. Он считается более критично настроенным по отношению к хуситам.

Мубарак скептически относится к планам Саудовской Аравии заключить мирное соглашение с йеменскими повстанцами, чтобы официально положить конец гражданской войне в Йемене. На прошлой неделе он заявил, что боевики иранских сил «‎‎Аль-Кудс» были переброшены на побережье Йемена.