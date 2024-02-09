Группа из двенадцати футбольных ассоциаций на Ближнем Востоке призвала ФИФА запретить Израилю участие в футбольных турнирах. Во главе инициативы — президент Западноазиатской федерации футбола принц Али бин Аль Хусейн, сводный брат короля Иордании Абдаллы II.

Как уточняет Sky News, в письме футбольных ассоциаций содержится призыв к ФИФА занять «решительную позицию» против Израиля, поскольку Тель-Авив продолжает бомбардировки сектора Газа. От израильской военной агрессии в эксклаве погибли уже свыше 27 тыс. человек. По данным ООН, все 2,2 млн жителей Газы находятся в критическом положении без еды и медикаментов, около 1,7 млн человек стали вынужденными переселенцами.

«Мы, федерации футбола Западной Азии, включая всех своих членов, призываем ФИФА, футбольные конфедерации и ассоциации-члены присоединиться к нам и занять решительную позицию против зверств, совершенных в Палестине, и военных преступлений в секторе Газа»‎, — говорится в письме.

Футбольные ассоциации призвали другие лиги и клубы «‎‎осудить убийства невинных гражданских лиц, включая игроков, тренеров, судей и официальных лиц, разрушение футбольной инфраструктуры».

Также они требуют «‎‎изолировать израильскую футбольную ассоциацию от всей деятельности, связанной с футболом, пока акты агрессии не прекратятся»‎, — написал в письме принц Али от имени группы 12 стран.

Под письмом подписались футбольные ассоциации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Оно было разослано всем 211 футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который 8 февраля начал собрание в Париже.

Футбольная ассоциация Израиля назвала это письмо «циничным и бесстыдным». Организация также обратилась к ФИФА с просьбой не вмешивать политику в спортивные решения и позволить им пройти квалификацию на мужской чемпионат Европы, который начнется в июне.

«Я верю, что ФИФА не будет вмешиваться в политику в футболе», — заявил генеральный директор израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн. — «Мы против вовлечения политиков в футбол и участия в политических вопросах спорта в целом».

Примечательно, что в 2022 году ФИФА запретила российским клубам и сборным участвовать в футбольных соревнованиях в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Некоторые мировые зрители утверждают, что это решение создало прецедент и доказало, что организацию нельзя считать аполитичной.