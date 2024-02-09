Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал войскам «готовиться к действию» в Рафахе, последнем крупном городе в секторе Газа, в который еще не вошли израильские сухопутные войска. В городе укрываются свыше 1,4 млн беженцев со всех концов Газы.

8 февраля представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не поддерживают израильские планы вторжения в Рафах. По его словам, Вашингтон «пока не увидел никаких доказательств серьезного планирования» наземной операции в Рафахе.

При этом дипломат уточнил: палестинский город стал важным пунктом доставки гуманитарной помощи, потому США «не поддержали бы» нападение на этот населенный пункт.

«Провести такую операцию прямо сейчас, не планируя и не задумываясь... было бы катастрофой», — уточнил Пател.

Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Израиль 7 февраля передал премьер-министру Биньямину Нетаньяху обеспокоенность Вашингтона по поводу израильских планов захватить Рафах. Однако глава израильского кабмина позже заявил, что войска продолжат операцию «‎‎до полного уничтожения ХАМАС».

8 февраля президент США Джо Байден заявил, что считает действия Израиля в секторе Газа «‎‎чрезмерными» и уточнил, что скорбит о погибших детях Газы. В этот же момент израильские войска начали наносить воздушные удары по Рафаху. По данным Минздрава Газы, за ночь от израильских авиаударов были убиты свыше 100 человек. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в результате удара по Рафаху погибли трое детей.

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что новости о предстоящем наступлении на город «тревожны». Он предупредил, что нападение на палестинский город «экспоненциально усилит то, что и без того является гуманитарным кошмаром».

Спецпредставитель ООН по правам человека Волкер Тюрк обвинил Израиль в «военном преступлении»: израильские войска разрушали и разрушают гражданские здания с целью создать «буферную зону» вдоль границы внутри сектора Газа.

«Обширное израильское уничтожение собственности, не оправданное военной необходимостью и осуществленное незаконно и бессмысленно, представляет собой серьезное нарушение Четвертой Женевской конвенции и военное преступление», — заявил Тюрк.