Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 8 февраля ввело запрет на закупку российских алмазов. Отныне запрещен их импорт независимо от того, были ли они обработаны в России или в третьей стране.

Новые санкции США соответствуют политике стран «Большой семерки» (G7), которые ранее договорились ввести поэтапные ограничения на импорт алмазов, добытых или обработанных в России. Запрет OFAC распространяется на импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированными алмазами из России.

Новые санкции вступят в силу 1 марта. Все остальные страны G7 уже ввели аналогичные меры в декабре 2023 года. В рамках 12-го пакета санкций ЕС против России с 1 января Евросоюз запретил ввоз российских ювелирных изделий из алмазов.

Страны «‎Большой семерки», ‎включая Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, США и Великобританию, представляют 70% мирового алмазного рынка. Однако Россия остается крупнейшим в мире производителем алмазов. В прошлом году страна заработала около $4 млрд от торговли драгоценными камнями в прошлом году.

Как отмечает CNN, пока ни США, ни ЕС не знают, как именно проконтролировать происхождение алмазов и доказать, что они не завезены из России. Цепочки поставок алмазов длинные и сложные: драгоценные камни обычно проходят через десятки рук в разных странах, прежде чем попасть на рынок. Отследить происхождение камней, ориентируясь в этой сети посредников, которых трудно контролировать, чрезвычайно сложно. В частности, это касается мелких бриллиантов, производством которых славится Россия — понять, что эти камни завезены из РФ, а не из третьей страны, будет практически невозможно, констатирует канал.

На данный момент ЕС и «Большая семерка» лишь в общих чертах обрисовали свои планы по созданию системы отслеживания и проверки происхождения камней, а пилотная система будет введена в эксплуатацию в начале марта.