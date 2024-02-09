Скандалы из-за предложения ряда законодателей высылать всех мигрантов из ФРГ привел к резкому снижению рейтинга ультраправой партии «‎‎Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным опроса института Insa, рейтинг партии опустился на 1 п.п. — до 20%. Это рекордно низкий показатель для АдГ с июля 2023 года — до этого рейтинги партии неуклонно росли, особенно в восточных землях ФРГ.

Из опроса следует, что на выборах в бундестаг за АдГ готовы проголосовать 20% избирателей — это по-прежнему второй самый высокий показатель среди всех немецких партий, «‎Альтернатива»‎ уступает только оппозиционному блоку ХДС-ХСС.

С середины января Германия столкнулась с массовой волной протестов против АдГ на фоне высказываний ряда политиков партии о том, что необходимо высылать всех мигрантов и беженцев из страны. Эти заявления многие немцы посчитали экстремистскими и выступили за полный запрет АдГ. И хотя позже руководство партии публично открестилось от заявлений о высылке мигрантов, это не переубедило общество. Как минимум треть населения ФРГ (37%) призывают Федеральный конституционный суд Германии законодательно запретить деятельность АдГ, признав её риторику угрожающей Конституции страны.

Как следует из аналитики Insa, если бы выборы в немецкий парламент состоялись уже в ближайшие выходные, то правящая «‎светофорная»‎ коалиция канцлера Олафа Шольца не набрала бы и трети голосов. Так, сама партия Шольца — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — не дотянула бы до 15%, а «‎Зеленые»‎ получили бы 13% голосов. Третья партия, которую называют «‎голосом немецкого бизнеса‎» — Свободная демократическая партия (СвДП) — не преодолела бы порог в 5% и вынуждена была бы покинуть бундестаг.

Больше всего голосов получил бы блок ХДС/ХСС — 30%. Новая партия левого политика Сары Вагенкнехт получила бы 7%.

По данным другого опроса Insa, подавляющее большинство населения Германии (74%), крайне недовольны работой правительства Олафа Шольца и не хотели бы переизбрания канцлера.