Атаки были направлены на позиции хуситов в районах Эль-Джабана и Эль-Катиб. В сообщении не было упоминаний о пострадавших.

Телеканал Al Mayadeen также сообщил о серии взрывов в прибрежной зоне провинции, указав на активность армейской авиации коалиционных сил.

В свою очередь Центральное командование США сообщило об уничтожении четырех беспилотных катеров, заполненных взрывчаткой, и семи мобильных пусковых установок противокорабельных крылатых ракет, которые «могли представлять угрозу для судов в Красном море».

По заявлению Центрального командования, эти действия направлены на защиту судоходства и обеспечение безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов.

Также 7 февраля Центральное командование вооруженных сил США заявило, что хуситы выпустили шесть баллистических ракет из подконтрольных им районов в Йемене по двум судам в Красном море и Аденском заливе.

В рамках атаки хуситы также пытались атаковать сухогруз MV Star Nasia, под флагом Маршалловых островов, принадлежащий Греции. Судно находилось в транзите через Аденский залив.