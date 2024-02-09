Пандор заявила, что несмотря на попытки запугивания со стороны израильских агентов, необходимо сохранять решимость.

Кроме того, министр иностранных дел ЮАР выразила обеспокоенность за безопасность своей семьи и запросила усиление мер безопасности у главы национальной полиции ЮАР.

«Я почувствовала, что было бы лучше, если бы у нас была дополнительная защита. Но больше всего меня беспокоит моя семья, потому что в некоторых сообщениях в социальных сетях упоминаются мои дети», — добавила Пандор.

Пандор подчеркнула, что в Международном суде продолжается рассмотрение иска против Израиля, и ЮАР намерена довести его до конца.

Суд вынес промежуточное решение по иску ЮАР, призывая Израиль принять меры для защиты палестинцев в Газе, но не требуя прекращения военной операции. Израиль отклонил это решение, в то время как ХАМАС приветствовал его.

Палестинское движение ХАМАС назвало решение суда важным этапом в изоляции Израиля на мировой арене.