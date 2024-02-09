Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден планируют встретиться в Вашингтоне в пятницу для обсуждения поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Встреча проходит на фоне опасений по поводу устойчивости западной помощи и продолжающихся дебатов вокруг дополнительных пакетов финансирования.

Как США, так и Германия являются ведущими поставщиками военной помощи Украине, занимая первое и второе место соответственно по объему предоставленного вооружения. Однако по мере затягивания войны, поддержка Киева западными союзниками периодически сталкивается с трудностями.

Перед визитом в Вашингтон канцлер Шольц призвал как ЕС, так и США усилить поддержку Украины. Он подчеркнул необходимость «четкого послания» российскому президенту Путину, которое бы убедило его, что «западная поддержка не ослабнет и не прекратится».

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби подтвердил приверженность к «твердой поддержке Украины» со стороны администрации Байдена и «стремление найти способы сохранить эту помощь». Известно, что предложенный пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млрд в настоящее время сталкивается с препятствиями в Сенате.

Канцлер Шольц выразил надежду, что достигнутое соглашение ЕС о выделении Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро может помочь президенту Байдену добиться одобрения финансирования в США.

В своей статье, опубликованной перед поездкой, канцлер Шольц предупредил, что победа России над Украиной приведет к драматическим изменениям не только в европейском политическом ландшафте, но и нанесет серьезный удар по всему свободному миру.