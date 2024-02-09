В Ирландии призывают бойкотировать баскетбольный матч с командой Израиля

В Ирландии растут призывы бойкотировать матч с Израилем в предстоящем квалификационном турнире женского чемпионата Европы Евробаскет-2025. О бойкоте стали чаще говорить после того, как женская сборная Израиля по баскетболу встретилась с военнослужащими на своей тренировке в Тель-Авиве. #trtнарусском #израиль #баскетбол #ирландия #матч #спорт #чемпионат #trtrussian