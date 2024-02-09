ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Ирландии призывают бойкотировать баскетбольный матч с командой Израиля
В Ирландии растут призывы бойкотировать матч с Израилем в предстоящем квалификационном турнире женского чемпионата Европы Евробаскет-2025. О бойкоте стали чаще говорить после того, как женская сборная Израиля по баскетболу встретилась с военнослужащими на своей тренировке в Тель-Авиве. #trtнарусском #израиль #баскетбол #ирландия #матч #спорт #чемпионат #trtrussian
тьитить / Others
9 февраля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us