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Афганистан расплатился по долгам
Власти Афганистана объявили о полном погашении задолженности по импорту электроэнергии из соседних стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Иран
Афганистан расплатился по долгам
Photo: Reuters / Reuters
9 февраля 2024 г.

Эту информацию передает издание Hasht-e Subh Daily, ссылаясь на представителя местной энергетической компании Хикматуллу Майванди.

Представитель компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) уточнил, что задолженность накапливалась на протяжении двух лет, и в общей сложности Афганистан выплатил $627 млн всем своим партнерам.

Майванди отметил, что часть долга по электроэнергии была оставлена еще с предыдущего правительства под руководством Ашрафа Гани.

В 2019 году «Национальные электрические сети Узбекистана» и DABS заключили соглашение о поставках электроэнергии на десять лет, с объемом начальных экспортных ресурсов в 4,2 млрд кВтч в год, с последующим увеличением до 6 млрд кВтч.

В конце 2022 года сообщалось, что из-за неполадок в системе электроснабжения Узбекистан не может выполнять контрактные обязательства перед Афганистаном, хотя официальный Ташкент заявил, что экспорт был сокращен, но не прекращен.

Спустя месяц афганская сторона сообщила о возобновлении поставок электроэнергии, однако они, по их утверждению, происходили не в полном объеме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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