Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально объявил об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.

Глава государства поблагодарил Залужного за каждую победу, которая была достигнута под руководством главкома. Однако в этом году на фронте необходимы перемены, а их можно добиться «только при условии эффективных изменений» в основе обороны страны, пояснил президент.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — объявил Зеленский.

До настоящего времени Александр Сырский руководил Сухопутными войсками ВСУ. Он старше своего предшественника на восемь лет. В июле новому главкому ВСУ исполнится 59 лет.

Сырский опытный военный. В 2014 году он отвечал за сотрудничество Украины с НАТО, а в 2015 в качестве начальника штаба участвовал в боевых за Дебальцево, Углегорск, Логвиново и Редкодуб. За бои он получил государственную награду и звание генерал-лейтенанта. К 2016 году стал командующим объединенным оперативным штабом ВСУ. А спустя еще три года возглавил Сухопутные войска Украины.

О назначении Сырского на должность главкома ВСУ TRT на русском поговорил с директором Украинского института политики Русланом Бортником:

— Сырский и близко не пользуется той популярностью, которую имел его предшественник. Валерий Залужный всегда действовал взвешенно, демонстрировал народную мудрость. Он был генералом, который осторожно принимал решения. И, конечно, эти решения позитивно воспринимали солдаты и офицеры, поскольку Залужный стремился избежать лишних потерь.

Залужный стал лицом военных успехов Украины, в то время как другие генералы — Сырский или Александр Тарнавский, в лучшем случае выглядели исполнителями этого процесса.

— Как Сырского воспринимают военные?

— Сейчас в СМИ пишут как о его успехах под Киевом и Харьковом, так и напоминают о «мясорубке» в Бахмуте. Отношение военных к Сырскому неоднозначное. Есть сторонники, но и много противников. В любом случае, в глазах общества увольнение Залужного выглядит незаслуженным, а это не добавляет баллов и Сырскому. Он приходит на чужое место, где его далеко не все хотели бы видеть.

— Почему именно Сырский?

— Он является одним из самых опытных украинских генералов, и у него сложились хорошие отношения с офисом президента Украины.

Еще один важный момент — новая военная стратегия. Если Залужный придерживался оборонительной тактики, то новый главком считает необходимым проводить более активную стратегию, которая предусматривает наступления Украины на фронте. Я не удивлюсь, если сейчас резервные силы будут брошены под Авдеевку, чтобы не допустить падения этого города.

Более агрессивная военная тактика позволит политикам подавать позитивные сигналы украинскому обществу. Зеленский хочет снять тоску и безысходность, которая была создана заявлениями о том, что военного перелома достичь не удастся. С другой стороны, это, безусловно, приведет к росту жертв среди военнослужащих.

— Как в обществе могут воспринять эти перемены?

— Теперь вся ответственность за ход военных событий на фронте и дальнейшую мобилизацию ложится на Зеленского. У него больше нет политического амортизатора в лице Залужного, которые имел высокие рейтинги. К Сырскому будут относиться как к еще одному члену команды Зеленского, и все его решения будут восприниматься как решения Зеленского и его офиса.