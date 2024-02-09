Космическая миссия Альпера Гезеравджи, первого турецкого астронавта, успешно завершена. 19 января Гезеравджи отправился в космос на борту капсулы Dragon компании SpaceX.

В своей первой речи на МКС, транслировавшейся онлайн, Гезеравджи сказал: «Мы испытываем огромную радость от того, что сделали первый шаг в истории Турции. Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в научную и исследовательскую работу здесь. Выражаю благодарность Гази Мустафе Кемалю Ататюрку, основавшему Турецкую Республику и оставившему ее нам в наследство, его соратникам, всем павшим за эту Родину, нашему государству и нашему народу за его твердую волю, которая позволила нам ступить сюда», — завершив свою речь цитатой основателя Турецкой Республики, — «Будущее в небесах».

В течение 19 дней он жил и работал на Международной космической станции (МКС), проведя 13 научных экспериментов. Среди них были исследования влияния микрогравитации на раковые и иммунные клетки, водоросли и прополис.

7 февраля капсула Dragon с Гезеравджи на борту отстыковалась от МКС и благополучно приземлилась в районе Дейтон-Бич во Флориде. Миссия Гезеравджи стала знаменательным событием для Турции. Она не только продемонстрировала растущие возможности страны в области космонавтики, но и послужила источником вдохновения для нового поколения турецких ученых и инженеров.

Гезеравджи — опытный военный летчик, который прошел строгую программу тренировок в рамках подготовки к полету в космос. Его миссия на МКС — результат многолетней работы Турецкого космического агентства (TUA) и других государственных и частных организаций.

В ближайшем будущем Турция планирует отправить на МКС еще одного астронавта, а также построить собственную космическую станцию.